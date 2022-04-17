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مستوطنون يقتحمون منطقة برك سليمان وأحراش الزير جنوب بيت لحم

الإثنين 18 أبريل 2022 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

اقتحم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منطقة برك سليمان السياحية، جنوب بيت لحم.

وأفاد الناشط أحمد صلاح ، إن مجموعة كبيرة من المستوطنين، اقتحمت منطقة برك سليمان وتمركزت عند البركة الثالثة، وقامت بأداء طقوس تلمودية.

يشار إلى أن منطقة برك سليمان السياحية تتعرض منذ فترة إلى اقتحامات متكررة من قبل المستوطنين.

في السياق ذاته، اقتحم مستوطنون، أحراش الزير قرب بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قرابة الـ(100) مستوطن اقتحموا الاحراش، وأقاموا سوقا تجاريا عرضوا فيه بضائع، للاحتفال بعيد الفصح اليهودي، وسط إجراءات عسكرية مكثفة.

#مستوطنون #بيت لحم

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