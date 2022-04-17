رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها على خبر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى وإصابة واعتقال مصلين من باحاته.

كما ركزت الصحف الثلاث على تصريحات الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، التي أكد فيها أن ما جرى في الأقصى هو محاولة مرفوضة لتشريع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يحذر من خطورة الاعتداءات المتكررة على الأقصى وانتهاك حرمة الشهر الفضيل

- 26 جريحا و27 معتقلا بينهم فتاة بتجدد المواجهات في الأقصى ومحيطه

- أبو ردينة ردا على بينت: لن نقبل أبدا بالتقسيم الزماني والمكاني للأقصى

- العاهل الأردني يدعو إسرائيل لوقف الإجراءات الاستفزازية في القدس

- الشيخ: شعبنا بوحدته وصموده سيفشل مخططات الاحتلال في المسجد الأقصى

- اشتية: "الأقصى" حق للمسلمين ولا يمكن تقسيمه بأي شكل من الأشكال

- فعاليات ومسيرات لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني

- في أعقاب تصريحات لبيد: روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي في موسكو

- "اليونسكو" تمنح دولة فلسطين كرسيها لعلوم البيانات لصالح "العربية الأمريكية"

* "الأيام":

- اقتحـام جـديـد للأقصى: إصابـات واعتقـالات واعتـداءات، الاحتلال حاول تطبيق التقسيم الزماني والمكاني بالمسجد

- يوم الأسير: إطلاق سلسلة وقفات وفعاليات إسناد في عدة محافظات

- اللـد: السجـن لثلاثة أشقاء على خلفية الهبة الشعبية

- الاحتلال يقرر تعزيز منظومة القبة الحديدية في الجنوب

- القائمة العربية الموحدة "تعلق" دعمها لحكومة بينيت إثر صدامات القدس

- روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي في موسكو بسبب تصريحات لابيد

- إصـابـات خلال مـواجـهـات لـيلـيـة مـع قوات الاحتلال في عدة مناطق

* "القدس":

- إصابات واعتقالات عقب اقتحام "الأقصى"

- اشتية: جنين تتصدر مشهدا نضاليا من الدرجة الأولى في صمود أهلها

- مواجهات وإصابات بعدة مناطق ومستوطن يدهس طفلا في تقوع

- مسيرات ووقفات في يوم الاسير الفلسطيني

- الطوائف المسيحية الشرقية احتفلت بأحد الشعانين والغربية بعيد الفصح المجيد

- إثر مهاجمة لبيد لموسكو: الخارجية الروسية تستدعي السفير الإسرائيلي

- "اليونسكو" تمنح دولة فلسطين كرسيها لعلوم البيانات لصالح الجامعة العربية الأمريكية

- بينيت: المستوى السياسي لا يزال يتيح حرية التصرف الكاملة لأجهزة الأمن ضد الفلسطينيين