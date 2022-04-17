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"وول ستريت جورنال": السعودية دفعت الرئيس اليمني للاستقالة واحتجزته في الرياض

الإثنين 18 أبريل 2022 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"وول ستريت جورنال": السعودية دفعت الرئيس اليمني للاستقالة واحتجزته في الرياض



وكالات

ذكر تقرير في صحيفة "وول ستريت جورنال"، مساء أمس الأحد، أن السعودية دفعت الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، إلى التنحي عن منصبه في وقت سابق من الشهر الجاري. وأضاف التقرير أن مسؤولين احتجزوه في منزله بالرياض وقيدوا اتصالاته.

وأعلن هادي تنحيه في 7 نيسان/ أبريل، وسلم صلاحياته إلى مجلس قيادة جديد مع دخول اليمن في هدنة تعتبر بارقة أمل نادرة في الصراع الذي مزق أفقر دول شبه الجزيرة العربية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين ويمنيين، لم تسمّهم، قولهم إن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أعطى هادي مرسومًا كتابيًا بتفويض صلاحياته إلى المجلس الذي يتألف من ثمانية ممثلين عن مجموعات يمنية مختلفة. وبحسب هذه المصادر، هدد بعض المسؤولين السعوديين بنشر ما قالوا إنه دليل على فساد هادي وذلك في إطار جهودهم لإقناعه بالتنحي، وفق ما كتبت الصحيفة.

وقال مسؤول سعودي للصحيفة إن هادي محتجز منذ مغادرته منصبه داخل منزله في الرياض، ومُنِع من الوصول إلى أي هواتف. لكن مسؤولا سعوديا آخر قال إن هادي تم تشجيعه على الاستقالة، لأن فصائل يمنية مختلفة فقدت الثقة في قدرته على قيادة البلاد.

وقال هادي خلال إعلانه تنحيه إنّ مجلس القيادة الرئاسي الجديد مكلّف "التفاوض مع الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية، والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل، يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام".

وأتى الإعلان في ختام مشاورات للقوى اليمنية في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي، في غياب الحوثيين الذين رفضوا إجراء حوار في السعودية.

وفي إطار ترحيبها بالإعلان، أكدت السعودية في بيان على "دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية". كما أعلنت عن تقديم "دعم عاجل" للاقتصاد اليمني بقيمة 3 مليارات دولار، تتضمن ملياري دولار مناصفة بينها وبين الإمارات دعما للبنك المركزي اليمني.

من جهتهم، قال الحوثيون على لسان المتحدث باسمهم، محمد عبد السلام، عبر تويتر إنّ قرار إنشاء المجلس "محاولة يائسة لإعادة ترتيب صفوف المرتزقة للدفع بهم نحو مزيد من التصعيد".

ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في شمال البلاد وغربها، بينما يسيطر التحالف العسكري بقيادة السعودية على الأجواء اليمنية.

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