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أول تعليق من حماس على تجدد اقتحام المسجد الاقصى من قبل الاحتلال والمستوطنين

الإثنين 18 أبريل 2022 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من حماس على تجدد اقتحام المسجد الاقصى من قبل الاحتلال والمستوطنين



القدس المحتلة / سما /

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الاثنين، تصريحاً بشأن الاقتحام الجديد لقوات الاحتلال صباح اليوم، لباحات المسجد الأقصى المبارك.

وقالت الحركة في تصريح صحفي: إننا "لن نبرح رباطنا وسنواصل حماية الأقصى بمهجنا وأرواحنا".

وأضافت: أنَّ "مواصلة قوات الاحتلال الصهيوني إجرامَها باقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلّين الآمنين، والمرابطين والمعتكفين فيه، ومحاولتها إفراغه من المصلين، وحماية المستوطنين الذين يقتحمون ساحات الأقصى، يواجه بمزيد من الصمود والتصدّي من قبل أبناء شعبنا، رفضاً لسياسة الأمر الواقع، وإفشالاً لمحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك الذي يشكل عنواناً لهويتنا الوطنية وعقيدتنا الإسلامية".

أوتابعت الحركة: أنَّ "جماهير شعبنا الثابتة والمتجذرة في بيت المقدس وفي أنحاء الضفة الغربية والداخل المحتل، ستواصل استنفارها وجهادها ونضالها في هذه الأيام المباركة، ولن تبرح رباطها واعتكافها وملحمتها البطولية".

وشددت على "أنّنا على يقين بأنَّ شعبنا سيحقّق الانتصار، وستكون كلمته وإرادته هي الأقوى والأعلى في معركة الدّفاع عن شرف الأمَّة؛ قبلة المسلمين الأولى ومسرى الرّسول الأمين".

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