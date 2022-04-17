طيران الإمارات يقرر المشاركة في احتفالات إسرائيل بذكرى احتلال فلسطين

القدس المحتلة / سما /

تشارك طائرات إماراتية في عرض جوي خلال الاحتفالات التي تقام في ما يسمى بذكرى ما يسمى "استقلال إسرائيل"، في أيار/ مايو المقبل، بحسب ما أفاد موقع "واينت" الإلكتروني، مساء الأحد.

وأفاد التقرير بأن طائرات تابعة لشركتي طيران إماراتية (الاتحاد للطيران وطيران أبو ظبي) ستشارك في العرض الجوّي الاحتفالي الذي يقام في ذكرى إعلان "قيام إسرائيل"، على أنقاض الشعب الفلسطيني وقراه المدمرة والمهجرة وجرائم التهجير القسري والتطهير العرقي، في الخامس من أيار/ مايو المقبل.

ويقام العرض الجوي للطائرات المدنية في هذه الاحتفالات، عقب عرض جوي عسكري لسلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتشارك فيه جميع شركات الطيران الإسرائيلية، وفقا للتقرير، بالإضافة إلى شركتي الاتحاد للطيران وطيران أبو ظبي.

وبحسب التقرير فإن ذلك يأتي بمبادرة نقابة الطيارين الإسرائيليين. ويشارك في "العرض الاحتفالي" طائرات التابعة للشركات: "إل عال"، و"يسرائير" و"كال فعياط"، بالإضافة إلى الاتحاد للطيران وطيران أبو ظبي.

ومن المقرر أن يحلق "سرب الطائرات المدنية" فوق شواطئ البلاد من عكا شمالا حتى أسدود جنوبا، وبعدها سيحلق في مقطع آخر من الغرب إلى الشرق في منطقة وسط البلاد، وذلك على ارتفاع منخفض جدا قد لا يتعدى الـ1000 قدم، وسيستمر لأكثر من نصف ساعة.

وفي العام 1948 أُعلن قيام دولة إسرائيل على غالبية أراضي فلسطين التاريخية، بعد أن تم تهجير قرابة 800 ألف من أصل 1.4 مليون فلسطيني، من قراهم ومدنهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة.

ويصادف هذا العام الذكرى الـ74 لنكبة الشعب الفلسطيني التي يُحيي الفلسطينيون في جميع أماكن تواجدهم، ذكراها، في 15 أيار/ مايو من كل عام، عبر فعاليات واسعة، تعبيرا عن تمسكهم بحق العودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها قسرا على يد العصابات الصهيونية وجرائم التطهير العرقي التي مورست بحقهم قبل وبعد عام 1948.