اجواء جافة وحارة

رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة وجافاً ومغبرا أحيانا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً باردا نسبيا الى بارد في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2022/04/19: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وربيعيا ولطيفا نهاراً باردا نسبياً إلى بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء 2022/04/20: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وربيعيا ولطيفا نهاراً بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.