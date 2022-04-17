  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اجواء جافة وحارة

الإثنين 18 أبريل 2022 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اجواء جافة وحارة



رام الله / سما /

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة وجافاً ومغبرا أحيانا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً باردا نسبيا الى بارد في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2022/04/19: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وربيعيا ولطيفا نهاراً باردا نسبياً إلى بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء 2022/04/20: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وربيعيا ولطيفا نهاراً بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

تعرف على الطائرة الايرانية المسيّرة والتي أطلق عليها اسم "غزة" (فيديو)

مصادر لـ"سما" : تأجيل اجتماع القيادة الفلسطينية تم بطلب عربي ...

يديعوت: نجل السيسي في" إسرائيل".. والقاهرة تشترط على حماس: “الإعمار مقابل الهدوء”

"الموحدة" تقرر تعليق عضويتها في الائتلاف الحكومي الاسرائيلي والكنيست

توضيح للرأي العام بشأن سعر أسطوانة الغاز في غزة

الاعلام العبري: نجل السيسي يزور إسرائيل لخفض التصعيد مع الفلسطينيين

فندق مصري بسيناء يلغي استضافة حفل موسيقي إسرائيلي وردود غاضبة ..

الأخبار الرئيسية

قوات الاحتلال والمستوطنون يجددون اقتحام "الأقصى"

06127531653209760060440811835726

اصابتان حرجة في الرأس والرقبة وأخرى في الظهر خلال اقتحام اليامون في جنين

photo_2022-04-17_21-27-10

تعرف على الطائرة الايرانية المسيّرة والتي أطلق عليها اسم "غزة" (فيديو)

خوفًا من صواريخ غزة.. جيش الاحتلال ينشر المزيد من أنظمة الدفاع الجوي على حدود القطاع

al-aqsa-israeli-forces-aim-baton-15apr2022-afp-edit

"ميدل إيست آي": كيف تغذي الصهيونية حربا دينية على المسجد الأقصى ؟

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم