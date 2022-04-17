إصابة بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة مساندة للأسرى في الخليل

الخليل/سما/

أصيب مواطن بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق بالغاز السام والمدمع، مساء اليوم الأحد، خلال قمع الاحتلال لمسيرة مناصرة للأسرى انطلقت بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مسجدا شرق الخليل واعتدت على طفل بالضرب المبرح.

وقالت مصادر أمنية ومحلية لمراسلنا، إن قوات الاحتلال التي عززت من تواجدها في منطقة "باب الزاوية" وسط مدينة الخليل، أطلقت الرصاص الحي والرصاص المعدني والقنابل الصوتية والغازية صوب المشاركين في المسيرة التي دعا لها نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والقوى الوطنية في محافظة الخليل، والتي انطلقت من مسجد الحسين وصولا لمنطقة باب الزاوية.

وأصيب خلال المواجهات التي اندلعت في المنطقة شاب بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق.

كما وداهمت قوات الاحتلال والمستوطنين مسجد خالد بن الوليد في منطقة الكسارة شرق المدينة.

في غضون ذلك، اعتدت مستوطنة بالضرب على أحد الفتية (لم تعرف هويته) مما أدى إلى إصابة برضوض في انحاء جسمه.