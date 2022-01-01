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الخليل: الشرطة تقبض على المشتبه فيه بجريمة قتل مواطن في بيت أمر

الأحد 17 أبريل 2022 10:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: الشرطة تقبض على المشتبه فيه بجريمة قتل مواطن في بيت أمر



الخليل/سما/

تمكنت الشرطة اليوم من القبض على المشتبه فيه بجريمة القتل التي راح ضحيتها مواطن يبلغ من العمر 27 عاماً في بلدة بيت أمر شمال الخليل. 

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أنه وقبل أيام نشب شجار بين عدد من المواطنين في بلدة بيت أمر تسبب بمقتل مواطن يبلغ من العمر 27 عاماً بعد تعرضه لإطلاق نار.

وأضاف ارزيقات، أن فرع المباحث العامة بشرطة المحافظة باشر إجراءاته في جمع المعلومات والادلة لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعل، وتمكنت من القبض على المشتبه فيه بجريمة القتل وضبط أداة الجريمة  (السلاح الناري) .

وأكد ارزيقات، توقيف المشتبه فيه مدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه اصولاً.

#الخليل #الشرطة

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