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مظاهرة في حيفا نصرة للقدس والمسجد الأقصى (صور وفيديو)

الأحد 17 أبريل 2022 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
مظاهرة في حيفا نصرة للقدس والمسجد الأقصى (صور وفيديو)



حيفا/سما/

تظاهر العشرات، مساء الأحد، في ساحة الأسير في مدينة حيفا، وذلك إسنادا ونصرةً للقدس والمسجد الأقصى، وضد اقتحامات المستوطنين للمسجد.

وهتف المشاركون للقدس والمسجد الأقصى ومنطقة باب العامود، وضد اعتداءات الاحتلال على المصلين في المسجد.

ورفع المشاركون اللافتات، وكُتبت على بعضها شعارات من قبيل: "لا مشروع وطني دون تحرر"، و"لا عدالة لديكم"، و"دولة فصل عنصري"، و"نثور من أجل الحرية".


وشهدت ساحة الأسير، توترا، بسبب تنظيم تظاهرة استفزازية لنشطاء اليمين المتطرف، مقابل التظاهرة التي نظمتها المجموعات الشبابية في المدينة.

وتواجدت في المكان قوات مدججة من الشرطة، والوحدات الخاصة.

وقالت الناشطة روان عودة، إنّ "الأجواء متوترة والشرطة تتواجد في كثافة بالمنطقة بالإضافة إلى وجود مجموعة من المستوطنين الذين يقفون مقابل المظاهرة في ساحة الأسير".

#حيفا #القدس #المسجد الاقصى
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