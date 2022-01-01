جمعيات النفع العام بدولة الكويت تستنكر انتهاكات الاحتلال في "الأقصى"

الكويت/سما/

استنكرت جمعيات النفع العام بدولة الكويت في بيان لها اليوم الأحد، ما قام به الاحتلال الاسرائيلي من اقتحام للمسجد الأقصى المبارك، وأدانت تدنيسه لحرمات بيوت الله ودور العبادة، والاعتداء على المصلين واعتقال المئات منهم في شهر رمضان المبارك أمام مرأى ومسمع العالم.

وقالت إن اقتحام الاحتلال للأقصى يهدف لضرب الوجود الفلسطيني في القدس وطمس هويتها الإسلامية، والسعي لتهويدها، ليضيف بهذه الجريمة صفحة سوداء جديدة من جرائمه وانتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني المحتل صاحب الأرض.

وأشادت الجمعيات بالموقف الرسمي الكويتي المشرف والثابت دوماً تجاه القضية الفلسطينية ومقدسات الفلسطينيين، ممثلاً بوزارة الخارجية الكويتية التي أعربت عن إدانة واستنكار دولة الكويت لاقتحام المسجد الأقصى في القدس الشريف، والذي يمثل رمزية وقدسية دينية وتاريخية ليس للمسلمين فحسب بل لجميع الديانات السماوية.

وطالبت في البيان، دول منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الأممية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالتحرك واتخاذ الموقف الحاسم والسريع لردع عربدة وإرهاب الاحتلال الاسرائيلي وكف يده عن الشعب الفلسطيني، وإلزامه القانون الدولي وحماية الشعب الفلسطيني الذين تصدوا وحدهم لهذه الانتهاكات، وأن حقهم الإنساني يكفل لهم الدفاع عن أنفسهم وحرمة مقدساتهم.

واكد ان الاحتلال الاسرائيلي لا يحترم أي اتفاقيات او صكوك او قوانين دولية ويستمر في ممارساته لأنه يعلم ان هذه الصكوك الدولية تطبق بعين عوراء وتحركات انتقائية.