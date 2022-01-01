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الخارجية السودانية تدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

الأحد 17 أبريل 2022 08:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية السودانية تدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى



الخرطوم/سما/

 أعربت وزارة الخارجية السودانية عن بالغ إدانتها واستنكارها لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين الفلسطينيين العزّل.

وقالت في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إن هذ التصعيد الممنهج يمثل اعتداء صارخاً على حُرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية، وانتهاكا للقرارات والمواثيق الدولية.

ودعت وزارة الخارجية السودانية المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم والانتهاكات على الشعب الفلسطيني الأعزل وأرضه ومقدساته.

وطالبت الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري للانتهاكات ومحاولتها المُستمرة لتهويد القدس عبر فرض سياسة الأمر الواقع.

وجدد السودان موقفه الثابت تجاه حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

#السودان #الخارجية السودانية #المسجد الاقصى

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