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توضيح للرأي العام بشأن سعر إسطوانة الغاز في غزة

الأحد 17 أبريل 2022 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
توضيح للرأي العام بشأن سعر إسطوانة الغاز في غزة



غزة/سسما/

أصدرت الإدارة العامة للبترول بوزارة المالية بغزة، اليوم الأحد، توضيحاً للرأي العام بشأن سعر إسطوانة الغاز.

وقالت الوزارة في بيان مقتصب "نعلمكم أن سعر إسطوانة الغاز كما هي لم تتغير منذ بداية شهر ابريل حيث يبلغ سعر الإسطوانة وزن 12 كجم 66 شيكل.

وأضافت "لذلك يتوجب على المحطات والموزعين الالتزام بهذا السعر، كما نأمل من المواطن الكريم الإبلاغ عن إي محطة أو موزع يبيع بأعلى من السعر المحدد عبر جوال/ تلغرام الإدارة العامة للبترول رقم: 0567991245 

أو عبر (واتساب) مباحث التموين رقم: 00972595959400

#الغا #غزة #اسطوانة غزة

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