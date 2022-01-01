توضيح للرأي العام بشأن سعر إسطوانة الغاز في غزة

غزة/سسما/

أصدرت الإدارة العامة للبترول بوزارة المالية بغزة، اليوم الأحد، توضيحاً للرأي العام بشأن سعر إسطوانة الغاز.

وقالت الوزارة في بيان مقتصب "نعلمكم أن سعر إسطوانة الغاز كما هي لم تتغير منذ بداية شهر ابريل حيث يبلغ سعر الإسطوانة وزن 12 كجم 66 شيكل.

وأضافت "لذلك يتوجب على المحطات والموزعين الالتزام بهذا السعر، كما نأمل من المواطن الكريم الإبلاغ عن إي محطة أو موزع يبيع بأعلى من السعر المحدد عبر جوال/ تلغرام الإدارة العامة للبترول رقم: 0567991245

أو عبر (واتساب) مباحث التموين رقم: 00972595959400