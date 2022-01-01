احتفالات بعيد الفصح المجيد في الناصرة

الناصرة/سما/

تحتفل الطوائف المسيحية في البلاد اليوم، الأحد، بعيد الفصح المجيد لدى الطوائف الغربية، وأحد الشعانين لدى الطوائف الشرقية. وفي مدينة الناصرة تقام الاحتفالات بهاتين المناسبتين من خلال إقامة قداديس احتفالية في الكنائس المسيحية الشرقية الغربية.

وشارك مئات المحتفلين صباح اليوم في قداس احتفالي أقيم في كنيسة البشارة للروم الأرثوذكس، تبعه مسيرة احتفالية طافت حول الكنيسة تقدمتها الفرق الكشفية.

وحمل المشاركون في الاحتفالات سعف النخيل والورود والشموع التي أضيئت في الكنيسة وتبادل المحتفلون التهاني بالعيد.

ومما يذكر أن الطوائف الغربية كانت قد احتفلت الأسبوع الماضي بأحد الشعانين ليحل اليوم عيد الفصح المجيد لدى هذه الطوائف.