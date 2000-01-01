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الاحتلال يعتقل 6 مقدسيين بينهم فتاة ويفرض الحبس المنزلي على آخرين

الأحد 17 أبريل 2022 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 6 مقدسيين بينهم فتاة ويفرض الحبس المنزلي على آخرين



القدس المحتلة/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، ستة مقدسيين بينهم فتاة من باب حطة، بالبلدة القديمة من القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان، عرف منهم: أحمد ركن، وعلي صندوقة، ومحمد عكة، ونسيم علقم، والفتاة ملك عواد، وليث اللداوية، ونقلوا جميعا الى ما يسمى "مركز القشلة" للتحقيق.

وفي السياق ذاته، فرضت قوات الاحتلال الحبس المنزلي لمدة عشرة أيام على الشابين أمير الصياد، وإياد أبو سنينة، الذي فرضت عليه أيضا غرامة مالية بقيمة 2000 شيقل، ومنع من النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

#الاحتلال #القدس المحتلة

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