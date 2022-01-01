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اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ونظيره التركي

الأحد 17 أبريل 2022 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ونظيره التركي



رام الله/سما/

جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وجرى خلال الاتصال، بحث آخر المستجدات، والعدوان الإسرائيلي الخطير في الأراضي الفلسطينية خاصة في مدينة القدس، والتصعيد المتواصل على المسجد الأقصى المبارك، والمساس بحرية العبادة في كنيسة القيامة.

وأكد الرئيس التركي خلال اتصاله بالرئيس عباس، موقف تركيا الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفضه للاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني ومقدساته، خاصة خطورة ما يجري من اقتحامات واعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى المبارك.

وأشار الرئيس أردوغان، إلى أن تركيا ستقوم بإجراء اتصالات مع الأطراف المعنية لوقف التصعيد الإسرائيلي واحترام حرمة المقدسات، خاصة في شهر رمضان المبارك.

بدوره، حذر الرئيس عباس من خطورة الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك، وانتهاك حرمة الشهر الفضيل، الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأشار سيادته إلى أن القيادة الفلسطينية تجري مشاورات مكثفة لاتخاذ ما يلزم من قرارات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي الأخيرة، إضافة إلى الاتصالات الدولية التي يجريها سيادته بهذا الصدد.

#الرئيس عباس #تركيا #رجب طيب أردوغان

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