قيادي بالجهاد: بنادق وصواريخ المقاومة حاضرة لإسناد أهل القدس

غزة/سما/

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك لن يردعها ولن يوقفها إلا المقاومة والمواجهة الشاملة.

وشدد القيادي شهاب لقناة "فلسطين اليوم الفضائية" اليوم الأحد على أن بنادق المقاومة وصواريخ المقاومة كلها ستكون حاضرة في إسناد أهل القدس الذين يتعرضون لأبشع أنواع الجرائم الاسرائيلية.

وقال: "المقاومة باتت تمثل أمل الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية في تحرير الأسرى والمسرى".

ووجه القيادي شهاب رسالة للأسرى الأبطال في سجون الاحتلال قائلًا: " نقول لأسرانا إننا نفعل كل شيء من أجل حريتكم وإطلاق سراحكم حتى تواصلوا مع المجاهدين طريق الجهاد حتى تحرير كل فلسطين"



وخص القيادي شهاب رسالته للأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة متعهدًا له بأن حريته أمانة في أعناق المقاومة والمجاهدين حتى نيل الحرية من سجون الاحتلال المجرم.