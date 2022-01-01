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القائمة الموحدة تجري مداولات بشأن الانسحاب من الائتلاف الحكومي الاسرائيلي

الأحد 17 أبريل 2022 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
القائمة الموحدة تجري مداولات بشأن الانسحاب من الائتلاف الحكومي الاسرائيلي



القدس المحتلة / سما /

تجري القائمة العربية الموحدة مداولات داخلية حول الضغوطات التي تطالبها بالانسحاب من الائتلاف الحكومي بسبب الاحداث الاخيرة في الحرم القدسي.

ووفقاً لقناة كان العبرية، افاد  مصدر في الحزب على ما يبدو أنه أزمة سياسية جديدة، فالقائمة العربية تتعرض لضغوطات من أجل الإنسحاب من الائتلاف.
 
في سياق آخر حذّرت وزارة الخارجية الاردنية من أن استمرارَ إسرائيل في ما وصفته بتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المُبارك، وبفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه يُمثل تصعيداً خطيراً وخرقاً مُداناً ومرفوضاً للقانون الدولي. 

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