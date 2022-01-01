مصادر لـ"سما" : تأجيل اجتماع القيادة الفلسطينية تم بطلب عربي ...

رام الله / سما /

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"سما" ان تأجيل اجتماع القيادة الفلسطينية المقرر عقده اليوم جاء بطلب عربي عاجل .

وقالت المصادر ان دول عربية شقيقة تدخلت بصورة عاجلة وطالبت القيادة الفلسطينية بالتريث في اتخاذ اي قرارات مصيرية وحاسمة فيما يتعلق بمستقبل العلاقة مع اسرائيل مشيرة الى ان جهود كبيرة تبذل للحد من العدوان الاسرائيلي المتواصل على المقدسات وفي الضفة الغربية.

واوضحت المصادر أن تأجيل اجتماع القيادة الفلسطينية لن يدوم طويلا في ظل استمرار التعنت وعنجهية الجانب الاسرائيلي والذي سيدفع القيادة الفلسطينية الى اتخاذ قرارات حاسمة وتطبيق مخرجات المجالس المركزية الفلسطينية التي تنص على وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة ووقف التنسيق الامني وتعليق الاعتراف بالدولة العبرية.