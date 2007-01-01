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"مكان": إقلاع أول طائرة إسرائيلية من مطار بن غوريون إلى شرم الشيخ

الأحد 17 أبريل 2022 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مكان": إقلاع أول طائرة إسرائيلية من مطار بن غوريون إلى شرم الشيخ



القدس المحتلة/سما/

أقلعت صباح اليوم الأحد من مطار "بن غوريون" الدولي بتل أبيب أول طائرة تابعة لشركة إل عال" الإسرائيلية متجهة إلى مدينة شرم الشيخ المصرية في سيناء، بحسب هيئة البث الإسرائيلية "مكان".


وبحسب "مكان"، تبدأ اليوم شركتا "أركيعا" و"يسرائير" أيضا بتسيير رحلات جوية إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، حيث تمت الإشارة إلى ثلاث رحلات أسبوعيا لكل شركة.

كما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن "معبر طابا شهد ازدحاما شديدا في صباح اليوم، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يغادر منه أكثر من 5000 إسرائيلي لقضاء عطلة عيد "الفصح" اليهودي في سيناء، حيث تمت زيادة القوى العاملة في المكان.

#بن غوريون #شرم الشيخ

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