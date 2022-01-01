وزير خارجية ماليزيا: سنبقى أوفياء لفلسطين ملتزمين بدعمها حتى إنهاء الاحتلال

رام الله/سما/

أكد وزير خارجية ماليزيا سيف الدين عبد الله، أن بلاده ستبقى وفية لفلسطين ملتزمة بدعمها حتى إنهاء الاحتلال.

وشدد الوزير الماليزي، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وقوف بلاده مع فلسطين وتضامنها معها في وجه الجرائم والفظائع، التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي، بحق المسجد الأقصى والأماكن المقدسة.

وأعرب عن استعداد حكومة بلاده للضغط على الإدارة الاميركية والدول الغربية، لردع إسرائيل عن ارتكاب المزيد من هذه الفظائع.

وأشاد بتضحيات الشعب الفلسطيني ووقوفه نيابة عن الأمة الإسلامية في وجه هذه الفظائع وحماية المسجد الأقصى وبقية الأماكن المقدسة.

وأكد أن بلاده لن تطبع أي علاقات مع دولة الاحتلال، ونوه الى قرارها الأخير بمنع دخول لاعبين إسرائيليين الى ماليزيا.

ووجه الوزير عبد الله تحياته الى الشعب الفلسطيني عموما والمقدسي المرابط خصوصا في شهر رمضان المبارك، متمنيا للشعب الفلسطيني العزة والحرية والاستقلال.

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