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صفارات الانذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

الأحد 17 أبريل 2022 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
صفارات الانذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة



غزة/سما/

دوت صفارات الإنذار، مساء اليوم الأحد، في مستوطنات غلاف غزة .

وذكرت مصادر عبرية أن صفارات الانذار دوت في منطقة ناحول عوز والنقب بغلاف غزة

ونقلت إذاعة الجيش إفادات لمستوطني الغلاف بسماعهم دوي انفجارات أثناء دوي الصافرات.
 
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم تفعيل صافرات الإنذار في كيبوتس ناحال عوز، والتفاصيل قيد التحقيق.
 
وأفاد مراسل القناة 13 العبرية الموغ بوكير أنه تبين أن صافرات الإنذار كاذبة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي " أن صفارات الإنذار التي دوت في كيبوتس ناحال عوز كانت نتيجة تحذير خاطئ.

#مستوطنات #غزة

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