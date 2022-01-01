صفارات الانذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

غزة/سما/

دوت صفارات الإنذار، مساء اليوم الأحد، في مستوطنات غلاف غزة .

وذكرت مصادر عبرية أن صفارات الانذار دوت في منطقة ناحول عوز والنقب بغلاف غزة

ونقلت إذاعة الجيش إفادات لمستوطني الغلاف بسماعهم دوي انفجارات أثناء دوي الصافرات.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم تفعيل صافرات الإنذار في كيبوتس ناحال عوز، والتفاصيل قيد التحقيق.



وأفاد مراسل القناة 13 العبرية الموغ بوكير أنه تبين أن صافرات الإنذار كاذبة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي " أن صفارات الإنذار التي دوت في كيبوتس ناحال عوز كانت نتيجة تحذير خاطئ.