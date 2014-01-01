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المالكي والصفدي يبحثان التصعيد الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى

الأحد 17 أبريل 2022 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

 بحث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، التطورات الخاصة بالتصعيد الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى المبارك والمصلين والمعتكفين بداخله.

وناقش الوزيران في اتصال هاتفي، اليوم الأحد، المخططات التي تستهدف الأقصى وباحاته لتكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانيا، وما يتعرض له المصلون من عمليات قمع وتنكيل وحشية للمرة الثانية كما حدث صباح هذا اليوم.

واتفق الوزيران على التواصل المستمر لاتخاذ ما يلزم من توجهات وقرارات بالتشاور مع الأشقاء والأصدقاء، وذلك في إطار التنسيق الدائم بين دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وبتوجيهات من قيادة البلدين الشقيقين، بهدف تعميق الحراك العربي على المستويات كافة؛ السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية، ولتدارس أفضل السبل والآليات لتوفير الحماية للقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى.

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