الكيلة تعود جرحى القدس: الإصابات خطيرة وجزء كبير منها في الأجزاء العلوية

رام الله / سما /

قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن عددا كبيرا من إصابات المواطنين نتيجة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القدس والمسجد الأقصى تصنف بالخطيرة، وغالبيتها تركزت في الأجزاء العلوية من الجسم.

وأوضحت الكيلة لدى عيادتها الجرحى في مستشفى المقاصد بالعاصمة المحتلة، اليوم الأحد، أن ما شاهدته من إصابات يشير إلى تعمد سلطات الاحتلال إلحاق أكبر ضرر ممكن في أجساد المصابين.

ونقلت تحيات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، للمصابين وذويهم، وأشادت بجهود مستشفى المقاصد في علاج جرحى العدوان الإسرائيلي، مؤكدة أن هذه المستشفى تعد صرحا وطنيا ومعلما من معالم السيادة الفلسطينية في العاصمة القدس.