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جيبوتي تدين اقتحام المسجد الأقصى

الأحد 17 أبريل 2022 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيبوتي تدين اقتحام المسجد الأقصى



رام الله / سما /

أدانت جمهورية جيبوتي، اليوم الأحد، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين العزل.

وأكد بيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جيبوتي، أن هذه الاعتداءات تمثل استفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم في هذا الشهر الفضيل، كما تشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لكافة المواثيق والقرارات الدولية.

ودعا البيان المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة، ووقف الاعتداءات المتكررة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد في الوقت ذاته على موقف جيبوتي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيد، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

#جيبوتي #المسجد الأقصى

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