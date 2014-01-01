بابا الفاتيكان يعلق على الاحداث في القدس المحتلة وهذا ما قاله ..

القدس المحتلة / سما /

دعا بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إلى ضمان الدخول بحرية إلى الأماكن المقدسة في القدس المحتلة.

وقال البابا من الفاتيكان: "أتمنى أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون وجميع سكان المدينة المقدسة، جنبا إلى جنب مع الحجاج، تجربة جمال السلام والعيش في أخوة والدخول بحرية إلى الأماكن المقدسة، في احترام متبادل لحقوق كل منهم".

وأضاف أمام نحو 50 ألف شخص تجمعوا في ساحة القديس بطرس بمناسبة عيد الفصح "نطلب السلام من أجل القدس والسلام لمن يحبونها من مسيحيين ويهود ومسلمين".

كما صلى البابا من أجل "السلام في الشرق الأوسط الذي مزقته سنوات من الانقسام والصراع".

ومنذ فجر الجمعة، تشهد ساحات المسجد الأقصى، اشتباكات عنيفة بين شرطة الإحتلال الاسرائيلي والفلسطينيين، أسفرت عن عشرات الإصابات وحملة إدانات دولية.