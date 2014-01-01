"موزاييك" إذاعة خاصة ناطقة بالعبرية موجهة لليهود المغاربة تنطلق في أيلول

القدس المحتلة / سما /

تم الكشف عن إذاعة مغربية خاصة ناطقة بالعبرية موجهة لليهود المغاربة ستنطلق في سبتمبر/أيلول باسم "موزاييك".

وسيتم بثها في البداية في كل من الدار البيضاء، الرباط، ومراكش وبعد ذلك ستمتد إلى مدن أخرى مثل فاس وطنجة" وستختص، الإذاعة في معالجة القضايا الاجتماعية والثقافية

وسيتم إطلاق الإذاعة في بادئ الأمر كإذاعة رقمية، قبل أن يتم بثها على موجات FM بمجرد الحصول على ترخيص من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا).

والهدف من هذه الإذاعة الناطقة بالدارجة والعبرية والأمازيغية والفرنسية، هو تسليط الضوء على التراث اليهودي المغربي.

ويبلغ رأس مال هذه الإذاعة في استثمارها الأولي 10 ملايين درهم، باستثناء العقارات.

ويتم حاليا وضع اللمسات النهائية على استوديوهات "موزاييك"، الكائنة بوسط مدينة الدار البيضاء، وبالضبط بالقرب من المدينة القديمة.