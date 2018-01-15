الاستئناف بغزة تعدل حكماً ليصبح الإعدام شنقًا في قضية قتل

غزة/ سما /

أصدرت محكمة الاستئناف في قطاع غزة، حكماً بالإجماع بمعاقبة المدان (ي/ش) بالإعدام شنقاً حتى الموت، وذلك عن تهمة القتل قصداً وحمل أداة مؤذية في مناسبة غير مشروعة، والمشاجرة في مكان عام خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وقال مجلس القضاء الأعلى:" جاء الحكم بإلغاء القرار المتعلق بتعديل التهمة وذلك بإدانة المستأنف بتهمة القتل قصدا خلافا لمواد القانون الفلسطيني".

يذكر أن محكمة أول درجة قضت حكماً بالحبس المؤبد على المدان وذلك عن كافة التهم المسندة إليه بلائحة الاتهام مع مصادرة أداة الجريمة.

وكان المدان قتل قصداً المجني عليه نور الدين عودة بتاريخ (15/01/2018) وذلك بأنه أعد العدة لقتله (موس كباس) وما إن أظفر به ضربه في منطقة الصدر مما أدى إلى وفاته على الفور، كما هو موضح بالتقرير الطبي وتقرير الصفة التشريحية المرفقة بالأوراق، وذلك بقصد منه وبوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

ومن الجدير ذكره بأنه بعد صدور الحكم المستأنف، فإن الحكم قابل للطعن بالنقض طبقًا لنص المادة (350) من قانون الإجراءات الجزائية.