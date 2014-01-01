روسيا تعلن عن تحرير رهائن محتجزين في مسجد في ماريوبول الأوكرانية بطلب من أردوغان

وكالات - سما-

أعلنت روسيا أن قواتها بطلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفذت عملية خاصة لتحرير رهائن محتجزين لدى قوات موالية لحكومة كييف في مسجد تركي بمدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في موجز عقده صباح اليوم الأحد: "خلال الأعمال الهجومية الرامية إلى تحرير مدينة ماريوبول، نُفّذت في 16 أبريل بطلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حي بريمورسكي عملية خاصة لتحرير رهائن محتجزين لدى قوميين أوكرانيين في مسجد تركي".

وتابع: "بفضل التصرفات الشجاعة لفريق من القوات الخاصة الروسية تم كسر الحصار المفروض على المسجد والقضاء على 29 مسلحا منهم مرتزقة أجانب".

وأشار كوناشينكوف إلى أن العملية توجت بتحرير الرهائن (وهم من مواطني أحد بلدان رابطة الدول المستقلة) وإجلائهم إلى مكان آمن.