  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

روسيا تعلن عن تحرير رهائن محتجزين في مسجد في ماريوبول الأوكرانية بطلب من أردوغان

الأحد 17 أبريل 2022 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تعلن عن تحرير رهائن محتجزين في مسجد في ماريوبول الأوكرانية بطلب من أردوغان



وكالات - سما-

أعلنت روسيا أن قواتها بطلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفذت عملية خاصة لتحرير رهائن محتجزين لدى قوات موالية لحكومة كييف في مسجد تركي بمدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في موجز عقده صباح اليوم الأحد: "خلال الأعمال الهجومية الرامية إلى تحرير مدينة ماريوبول، نُفّذت في 16 أبريل بطلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حي بريمورسكي عملية خاصة لتحرير رهائن محتجزين لدى قوميين أوكرانيين في مسجد تركي".

وتابع: "بفضل التصرفات الشجاعة لفريق من القوات الخاصة الروسية تم كسر الحصار المفروض على المسجد والقضاء على 29 مسلحا منهم مرتزقة أجانب".

وأشار كوناشينكوف إلى أن العملية توجت بتحرير الرهائن (وهم من مواطني أحد بلدان رابطة الدول المستقلة) وإجلائهم إلى مكان آمن.

الأكثر قراءة اليوم

حماس توجه رسائل شديدة اللهجة لـ"اسرائيل": المعركة لن تكون على جبهة غزة والضفة فقط

صور: موقع عبري ينشر وثائق تم الاستيلاء عليها من مقرات السلطة خلال "السور الواقي"

إعلام إسرائيلي يعلق على بيان وزارة الخارجية الروسية شديد اللهجة بحق "إسرائيل"

مصادر تكشف تفاصيل المحادثات الأخيرة بين حماس والجهاد والوسطاء بشأن التصعيد في غزة

يديعوت تكشف تفاصيل "صادمة" عن عملية الطعن في حيفا

كاتب إسرائيلي: هذا هو الحل الحقيقي لمنع حدوث أي عمليات فدائية

هآرتس: الإسرائيليون غير مستعدين للتضحية بأنفسهم من أجل ذبح قرابين في الأقصى

الأخبار الرئيسية

بابا الفاتيكان يعلق على الاحداث في القدس المحتلة وهذا ما قاله ..

غانتس : غزة لا تريد التصعيد وسنزيد التسهيلات وعدد العمال اذا استمر الهدوء

لهذا السبب.. تأجيل اجتماع القيادة الفلسطينية الذي كان مقررا اليوم

أبو ردينة: نرفض تصريحات بينيت وتهدف لتشريع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى

عضو الكنيست "بن غفير" يهدد بنقل مكتبه من الشيخ جراح الى "باب العامود" بالقدس المحتلة

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم