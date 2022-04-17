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قوات الاحتلال تنسحب من محيط المصلي القبلي في المسجد الاقصى

الأحد 17 أبريل 2022 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تنسحب من محيط المصلي القبلي في المسجد الاقصى



القدس المحتلة / سما /

انسحبت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" صباح اليوم الأحد 17/4/2022 ، من محيط المسجد القبلي في المسجد الاقصى بعد حصار للمرابطين بداخلة لـ4 ساعات متتالية .

وفشلت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" من إخلاء المرابطين في المسجد الاقصى رغم كافة المحاولات واطلاق الرصاص المطاطي ، صوب المرابطين بداخله مما أدى لإصابة مقدسيين دون اي تواجد لطواقم الاسعاف في المكان .

وكانت صحيفة هآرتس قالت أن 728 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى صباح اليوم ، وسط مواجهات عنيفة من الشبان المرابطين لإفشال الإقتحامات .

#اسرائيل الاقصى #القدس الاقصى

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