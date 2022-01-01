اعرف الأخطاء الأكثر شيوعًا التى تؤثر على صحة الكبد والمعدة

وكالات / سما /

الدهون الحشوية تختلف عن الدهون العادية في الجسم - فهي تتراكم داخل تجويف البطن وتلتف حول الأعضاء الحيوية مثل الكبد والمعدة، لا يمكن دائمًا رؤية الدهون الحشوية وهي مرتبطة بشدة بخطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية مثل داء السكري من النوع 2السرطانات السكتة الدماغية وحتى أمراض القلب في الحالات القصوى.

على الرغم من أن كل شخص لديه بعض الدهون الحشوية، إلا أنه يمكن أن يكون زائدًا بالنسبة لبعض الأشخاص وغالبًا ما يحدث بسبب تناول كميات كبيرة من الأطعمة السكرية والدهون المشبعة والمتحولة والكربوهيدرات البسيطة.

من الممكن أن تفقد الدهون الحشوية من خلال اتخاذ الخيارات الغذائية الصحيحة والحصول على تمرين كافٍ ، ينتهي الأمر بالعديد من الناس إلى ارتكاب بعض الأخطاء التي قد تعيق جهودهم.

وفقًا للخبراء حسب موقع " healthline، يمكن أن تأتي الأخطاء الشائعة التالية في طريق جهودك لفقدان الدهون الحشوية.

الجوع

في كثير من الأحيان ، يفترض الناس أن الحد من تناول السعرات الحرارية يعني تجويع الذات من أجلها فقدان الوزن، ومع ذلك ، فإن عدم تناول ما يكفي من الطعام يمكن أن يساهم أيضًا في تراكم الدهون الحشوية. عند محاولة إنقاص الوزن ، يحتاج الجسم إلى سعرات حرارية أقل - لذلك يوصى بتناول المزيد من البروتينات والدهون الصحية على عكس الكربوهيدرات والسكريات البسيطة التي تعتبر أطعمة عالية السعرات الحرارية. يمكن أن يجبر الجوع جسمك على الاحتفاظ بمخزون الدهون. لإنقاص الوزن ، قلل من تناول السعرات الحرارية بمقدار 200 سعر حراري فقط في اليوم.

استهداف جزء واحد فقط من الجسم

يقول الخبراء إن أحد أكبر أخطاء فقدان الوزن هو محاولة استهداف أجزاء معينة من الجسم، يحمل الناس أوزانًا مختلفة - فبعضهم يحمله على البطن ، والبعض الآخر على الوركين ، وهناك الكثير ممن يخزنون الدهون في الذراعين والفخذين أيضًا. لذلك ، في حالة إنقاص الوزن ، قد ينتهي بك الأمر بفقدان الوزن فقط حيث يوجد الحد الأقصى من المتاجر. يتم تجاهل الدهون الحشوية - التي يصعب فقدانها مقارنة بالدهون الموجودة فوق العضلات - في هذه الحالة. لتحقيق الهدف المنشود ، يمكن أن يساعد التقليل الكلي للسعرات الحرارية في استهداف جميع أجزاء الجسم - منطقة البطن في الغالب.

التركيز فقط على فقدان الوزن

في كثير من الأحيان ، يركز الناس على إنقاص الوزن في حين يجب أن يحاولوا بالفعل إنقاص الوزن نسبة الدهون في الجسم. يمكن أن يساعد خفض نسبة الدهون في الجسم في استهداف الدهون الحشوية على وجه التحديد ؛ في حين أن فقدان الوزن يمكن أن يتسبب أيضًا في فقدان كتلة العضلات مما قد يؤدي إلى تفاقم تكوين الجسم.

لف الجذع لإنقاص الوزن

لا يُنصح بلف الجذع للتعرق لفقدان الوزن. يمكن أن يساعد في زيادة التعرق في المناطق التي توجد بها الدهون الحشوية ، ولكن لا يمكن أبدًا تقليل الدهون حول الأمعاء، لفقدان الدهون الحشوية بالتساوي ، يعمل النظام الغذائي ونهج التمرين بشكل أفضل.

محاولة إنقاص الوزن بين عشية وضحاها:

تمامًا مثل الدهون التي لا يمكن أن تتراكم بين عشية وضحاها ، لا يمكن تقليلها بين ليلة، كثيرًا ما يحاول الناس إنقاص الوزن بمحاولة القيام بالكثير من الأشياء في وقت مبكر جدًا. بدلاً من ذلك ، خفف طريقك إلى العملية ، وكن متسقًا مع نظامك الغذائي وممارسة الرياضة. قد يستغرق الأمر وقتًا أطول ، لكن النتائج ستكون مستدامة.