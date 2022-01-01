إبراهيم كامل يكشف تأثير زيادة الوزن على "فرص الإنجاب"

وكالات / سما /

تلعب السمنة دورًا كبيرًا في تأخر الحمل والإنجاب لكونها تُعرض الأجنة للخطر وتضعف عملية التخصيب وكذلك التأثير بالسلب على البويضات، كما أن هذه الدهون الزائدة تُسبب حدوث عدة مشاكل ومضاعفات على الجسم بأكمله.

وتُشير العديد من الدراسات، إلى أن السمنة أثناء فترة الحمل تؤدي إلى وجود عدة صعوبات في التنفس واضطرابات في ضغط الدم وتكون أكثر عرضة لمرض السكري.

وقال الدكتور إبراهيم كامل أستاذ جراحات التجميل بطب عين شمس، إن من أفضل الطرق لعلاج تأخر الحمل والإنجاب هو علاج السمنة الذي يأتي من خلال عمليات نحت الجسم بتقنية الـ 4D، إذ يتم فيها إزالة عدد كبير من الخلايا الدهنية التي تؤدي إلى إفراز العديد من الهرمونات في الجسم التي تُؤخر عمليات الإنجاب.

وأضاف إبراهيم كامل، خلال تصريحات تليفزيونية على شاشة التليفزيون المصري، أن عمليات النحت بتقنية الـ 4D هيَّ تطور طبيعي في مجال شفط الدهون بسبب سهولة استعمالها ونتائجها السريعة والمرضية، إذ هيَّ تُعتبر أعلى تقنية موجودة في الوقت الحالي.

وتابع إبراهيم كامل، أن هذه العملية تتم من خلال الخضوع لعملية شفط الدهون أولاً لتحطيم رواسب الدهون وإزالتها بشكل انتقائي، وأنه يجب أن تتم بواسطة طبيب متخصص حاصل على أعلى درجة علمية في جراحات التجميل.

ونصح إبراهيم كامل، الفتيات اللاتي لديهن سمنة ونتج عنها تأخر في الحمل والإنجاب بضرورة عدم اللجوء إلى عمليات التلقيح الصناعي أو تحفيز المبايض بل اللجوء إلى عمليات نحت الجسم بتقنية الـ 4D خاصة أنه تدخل غير جراحي يتم من خلال ثقب صغير في الجسم، ومن خلاله يتم إزالة العديد من الخلايا الدهنية التي تُعد السبب الرئيسي للسمنة.

كما نصح إبراهيم كامل، الفتيات بضرورة اتباع نظام غذائى سليم ومتوازن، حتى لا يُعانين من مشاكل صحية نتيجة السمنة فيما بعد الزواج والحمل، خاصة مع إهمال ممارسة الرياضة.