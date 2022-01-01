منتخب الشاطئية يهزم نجوم غزة بخماسية

غزة / سما /

حقق المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية فوزا معنويا على نجوم غزة (5-3), في ثاني لقاءاته الودية على ملعب نماء الترابي شمال القطاع, استعدادا لبطولة غرب آسيا الثانية، المقررة منتصف مايو القادم بالسعودية.



وسجل خماسية الشاطئية حازم شكشك "3"، ومؤمن البواب، ومحمد حسان، بينما أحرز ثلاثية نجوم غزة محمد شبير "هدفين"، وسامي الداعور.



ويحرص الجهاز الفني لمنتخب الشاطئية بقيادة المدرب عماد هاشم, على خوض عدد كبير من المباريات التجريبية خلال الفترة الحالية، لضمان تجهيز اللاعبين للبطولة الآسيوية.



يشار إلى أن منتخب الشاطئية سبق له الفوز في أول لقاءاته الودية على نجوم الشمال (10-4).