  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غانتس : غزة لا تريد التصعيد وسنزيد التسهيلات وعدد العمال اذا استمر الهدوء

الأحد 17 أبريل 2022 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس : غزة لا تريد التصعيد وسنزيد التسهيلات وعدد العمال اذا استمر الهدوء



غزة / سما /

أكد وزير الجيش لإسرائيلي بيني غانتس أن الجيش الإسرائيلي يعزز قواته في الضفة الغربية والقدس وأنه جاهز للتصعيد على كافة الساحات بما فيها قطاع غزة ولبنان .

وأكد غانتس أنه تم تعزيز المنطقة بالكثير من القوات في الضفة الغربية وعلى خطوط التماس، وأنه سيتم بناء سياجين أمنيين جديدين واحد في الشمال، وآخر في الجنوب مشيرا الى ان اسرائيل ستحافظ على الوضع القائم في القدس دون تغيير ولكنها لم تسمح بتهديد أمن مواطنيها".

وأضاف غانتس أن إسرائيل "تبذل أقصى جهودها للتمييز بين السكان ومرتكبي الإرهاب وبين البيئات الجغرافية المختلفة"، مشيرا إلى خطورة الوضع في منطقة جنين بشكل خاص.

وتابع " أن هناك أكثر من 12 ألف عامل فلسطيني من غزة يعملون في إسرائيل وهذا الرقم مرشح للزيادة خلال الاسابيع القادمة في حال استمر الهدوء حيث سنقدم تسهيلات ملموسة لسكان القطاع".

وقال: "الوضع مع غزة ليس متوترا الان والوسطاء ابلغونا بغدم رغبة حماس بالتصعيد ويمكننا زيادة عدد عمال غزة ، ولكن هناك أيضا احتمال ان نعود عن ذلك، اذا تصاعدت الاوضاع مع القطاع ".

وكانت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اكدت اليوم الأحدأن الانتهاكات والاعتداءات الخطيرة في المسجد الأقصى المبارك تدفع نحو المواجهة الشاملة .

واعتبرت الحركة، أن تجدد الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى منذ صباح اليوم، تكشف النوايا الحقيقية للاحتلال الذي يمارس التضليل والخداع لتمرير مخططات الارهاب اليهودي.

ودعت الحركة، لاستمرار الرباط في المسجد الأقصى 

وقالت :"لن نتخلى عن واجباتنا لحماية الأقصى والاحتلال يتحمل مسؤولية كل هذا العدوان والارهاب الذي يمارسه على مرآى ومسمع العالم ك

وشددت الحركة على أن لا قيمة لأي وصاية على المسجد الاقصى إذا لم توفر حماية حقيقية للأقصى ولا تقوم بالواجبات الاساسية لمنع تهويد الاقصى ووقف الانتهاكات .

 وقال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، "لقد أكدنا لكل الأطراف التي تواصلت معنا أن الأقصى مسجدنا، ولنا وحدنا، ولا حق مطلقا لليهود فيه، ومن حق شعبنا الوصول إليه والصلاة والاعتكاف فيه، ولن نخضع لكل إجراءات القمع والإرهاب الاحتلالي.

وأضاف: شعبنا يدافع عن نفسه وأرضه، ومن حقه الطبيعي أن يستمر في مقاومته، والقدس هي محور الصراع، وسنواصل الدفاع عنها في معركة مفتوحة مع المحتلين، وسوف نحسمها لصالحنا مهما طال الزمن.

 

#اسرائيل غزة غانتس #الاقصى غزة عمال #اسرائيل غزة غانتس حماس #حماس الجهاد الاقصى

الأكثر قراءة اليوم

حماس توجه رسائل شديدة اللهجة لـ"اسرائيل": المعركة لن تكون على جبهة غزة والضفة فقط

صور: موقع عبري ينشر وثائق تم الاستيلاء عليها من مقرات السلطة خلال "السور الواقي"

إعلام إسرائيلي يعلق على بيان وزارة الخارجية الروسية شديد اللهجة بحق "إسرائيل"

يديعوت تكشف تفاصيل "صادمة" عن عملية الطعن في حيفا

كاتب إسرائيلي: هذا هو الحل الحقيقي لمنع حدوث أي عمليات فدائية

هآرتس: الإسرائيليون غير مستعدين للتضحية بأنفسهم من أجل ذبح قرابين في الأقصى

مشعل: قطر لم تخذلنا يوماً وغزة لا تريد التصعيد لكن لها مسؤولياتها

الأخبار الرئيسية

لهذا السبب.. تأجيل اجتماع القيادة الفلسطينية الذي كان مقررا اليوم

أبو ردينة: نرفض تصريحات بينيت وتهدف لتشريع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى

عضو الكنيست "بن غفير" يهدد بنقل مكتبه من الشيخ جراح الى "باب العامود" بالقدس المحتلة

الجهاد الإسلامي: لن نتخلى عن واجباتنا لحماية الأقصى والاعتداءات تدفع نحو المواجهة الشاملة

اقصى

مواجهات واصابات.. قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى لتأمين اقتحام المستوطنين

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم