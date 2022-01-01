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أجويرو يستفز رونالدو: ميسي هو الأفضل

الأحد 17 أبريل 2022 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
أجويرو يستفز رونالدو: ميسي هو الأفضل



وكالات / سما /

تفاعل سيرجيو أجويرو، لاعب برشلونة السابق، مع منشور عبر إنستجرام يتغنى بنجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو مؤكداً أن ميسي لايزال هو الأفضل.

وكان كريستيانو رونالدو قد سجل ثلاثة أهداف “هاتريك” في مرمى نورويتش ليمنح الشياطين الحُمر فوزاً مُثيراً في إطار مُنافسات الدوري الإنجليزي.

وأشار تقرير نشرته صحيفة مانشستر إيفننج نيوز لمنشور لنجم اليونايتد الشاب أليخاندرو جارناتشو الذي أهداه الدون كرة الهاتريك بعد انتهاء المُباراة.

وكتب جارناتشو في منشوره :”كريستيانو رونالدو الأعظم في كل الأوقات”، ليرد عليه أجويرو بالقول :”أنت تقول هذا لأنك لم تلعب بعد مع الأفضل ليونيل ميسي”.

ويحتل مانشستر يونايتد حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، وذلك بفارق 20 نقطة عن المُتصدر مانشستر سيتي.

ويسعى الفريق لضمان أحد المراكز الأربعة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للتأهل لنسخة الموسم المُقبل من دوري أبطال أوروبا.

وشارك كريستيانو رونالدو في 34 مُباراة مع اليونايتد هذا الموسم في كافة المُسابقات، سجل فيهم 21 هدفاً، وصنع 3 أهداف لزملائه، وينتظر منه الجمهور الكثير لتعويض خيبات المواسم الماضية.

#كريستيانو رونالدو #ميسي #أجويرو

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