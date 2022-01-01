دي خيا بعد انتصار اليونايتد: سنُقاتل حتى اللحظة الأخيرة

وكالات / سما /

عبر دافيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، عن سعادته بفوز فريقه على نورويتش بثلاثة أهدافٍ لهدفين، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإنجليزي.

وكان كريستيانو رونالدو قد نجح في تسجيل ثلاثية فريقه في المُباراة التي استضافها ملعب أولد ترافورد، فيما سجل هدفي الضيوف كيران دويل وتيمو بوكي.

وقال دي خيا، في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، :”نحن نعلم أننا لا نلعب بطريقةٍ جيدة، ولكننا حصلنا على النقاط الثلاثة، كان يجب أن نُسيطر على المُباراة أكثر ضد توتنهام على أرضنا”.

وتابع حارس الشياطين الحُمر حديثه بالقول :”لقد حققنا انتصاراً كبيراً لنا، لايزال لدينا الفرصة لإنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى، وعلينا أن نُقاتل من أجل ذلك، سنُفاتل من أجل المربع الذهبي حتى اللحظة الأخيرة”.

وأضاف :”نحن نعلم أننا لسنا في أفضل لحظة لنا، الأمر الأهم هو الفوز، وأننا أصبحنا أقرب من المراكز الأربعة الأولى”.

وأكمل دي خيا قائلاً :”حصلنا على النقاط الثلاثة، ودعونا نرى مُباراة الثلاثاء خارج الأرض ضد ليفربول، أتمنى أن يمنحنا الانتصار الثقة، نحن نُريد أن نذهب إلى هُناك وأن نُحاول الفوز”.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، بفارق نقطتين عن توتنهام صاحب المركز الرابع.