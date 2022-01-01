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تفاصيل الاجتماع الجديد بين أنشيلوتي و بيريز في ريال مدريد

الأحد 17 أبريل 2022 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل الاجتماع الجديد بين أنشيلوتي و بيريز في ريال مدريد



وكالات / سما /

أفادت صحيفة ماركا بأن فلورنتينو بيريز التقى مجدداً بالمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي يوم الجمعة وقبل ساعات من لقاء إشبيلية للتأكيد على الثقة التي يريد بيريز التأكيد عليها، كما تناقش رئيس الريال مع المدرب حول المستقبل.

ويشير الاجتماع الجديد إلى وجود نية للتخطيط حول التعزيزات القادمة في الموسم المقبل لفريق ريال مدريد ، وكذلك التشديد في ذلك الوقت الحاسم من الموسم على الثقة لدى رئيس مجلس إدارة الريال في عمل كارلو أنشيلوتي.

ومن الواضح بأن بيريز سيعمل على إجراء بعض التغييرات على قائمة الفريق الأبيض في الصيف المقبل، ولكن الجهود الحالية ترتكز حول التعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

وربما يكون هناك تعاقدات إضافية يأتي إيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند على رأسها، ولكن من الواضح أن هذا سيعتمد على وجود عدد من المبيعات المختلفة بالإضافة لرحيل اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم مثل مارسيلو، بيل وإيسكو.

وهناك عمليات أخرى ستعتمد على بعض الظروف، ومنها عملية ضم تشواميني نجم موناكو والذي ربما عليه الانتظار حتى 30 أغسطس مثلما فعل كامافينجا في السوق الصيفية السابقة.

#ريال مدريد #أنشيلوتي #فلورنتينو بيريز

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