تشافي يضع يده على علة برشلونة

وكالات / سما /

وضع المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، يده على علة الفريق الكتالوني التي ظهرت في مباراتي ليفانتي وآينتراخت فرانكفورت الألماني.

وودع البارسا مسابقة الدوري الأوروبي من دور الثمانية، على يد ضيفه الألماني، فرانكفورت، مساء الخميس الماضي بالخسارة في الكامب نو بثلاثية لهدفين، بعد التعادل بهدف لمثله في لقاء الذهاب بالأراضي الألمانية.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن تشافي يظن أن السبب وراء انخفاض مردود الفريق في آخر مباراتين يرجع للإرهاق الذهني الذي عانى منه اللاعبين، حيث يخوض الفريق كل المباريات، منذ شهر نوفمبر الماضي، وكأنها مباريات نهائية.

وأوضحت الصحيفة أن تشافي وجهازه المعاون يعملون على إعادة اللاعبين للنقاء الذهني والتركيز كما يجب أن يكون مرة أخرى، قبل دخول الفريق في المرحلة الأخيرة والحاسمة من الموسم بالدوري المحلي.

وفي الوقت الذي تسيطر فيه حالة من القلق على تشافي والجهاز الفني للبارسا بسبب مردود الفريق في الآونة الأخيرة، لا يظن مدرب البلوجرانا أن فترة التوقف الدولي الماضية، التي جاءت بعد الفوز بنتيجة وأداء رائعين على ريال مدريد في الكلاسيكو، برباعية دون رد، هي السبب، ولذلك لأن برشلونة ظهر بحلة مميزة ضد إشبيلية بعد فترة التوقف التي سبقتها أيضاً.