فندق مصري بسيناء يلغي استضافة حفل موسيقي إسرائيلي وردود غاضبة ..

القدس المحتلة / سما /

قالت صفحة "حملة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي" المصرية، إن فندق "توليب" ألغى حجزا لحفل كان يخطط إسرائيليون لعقده في الفندق بعد مناشدات.



وأشارت الصفحة التي قادت حملة لإلغاء الحجز، إن المشاركين والقائمين على الحفل غضبوا من تصرف الفندق، وبدأوا بإرسال رسائل كراهية إلى القائمين على الحملة.

وأشارت إلى أن الرسائل كانت تتوعد بالعودة إلى سيناء، واستعباد المصريين، وأرسلوا خرائط تشمل أراضي سيناء ضمن خارطة فلسطين المحتلة.



في وقت سابق، تداولت حسابات مصرية، إعلان الحفل المقرر أن يقام في مدينة نويبع المصرية في سيناء، قبل أيام من ذكرى تحريرها من قوات الاحتلال.



وتتولى إدارة الحفل شركة تدعى "وي غراوند"، ويتضمن الإعلان أسماء 25 منسق "دي جيه" من إسرائيل، ولا يشارك في الحفل أي فرقة مصرية.



وتقول رسالة دعوة للحفل؛ إنه سيقام في "قرية نويبع كلوب، ومنتجعات صن بيتش، التي أنشئت عام 1960، كقاعدة للبحرية المصرية، وقد تطور شكلها لاحقا لتصبح مقر إجازة للإسرائيليين.



ونوه الموقع إلى أن الملفت في الإعلان كان قول المنظمين: "المهرجان الذي كنا نحلم به في الليل منذ شهرين ليس رفاهية أو امتيازا، لكنه تصريح حقيقي، إننا لن نذهب إلى أي مكان أو نتخلى عن أي شيء".