عضو الكنيست "بن غفير" يهدد بنقل مكتبه من الشيخ جراح الى "باب العامود" بالقدس المحتلة

القدس المحتلة / سما /

قالت القناة 12 العبرية، إن عضو الكنيست الإسرائيلي إيتمار بن غفير يدرس نقل مكتبه من حي الشيخ جراح إلى منطقة باب العامود بالقدس المحتلة .

ووجه بن غفير اليوم الأحد، رسالة إلى قائد شرطة القدس الاسرائيلية أنه "إذا استمرت أحداث العنف من قبل الفلسطينيين في القدس، وإذا لم يسمح لكم المستوى السياسي بالتصرف بحرية ضدهم، فسأفتتح مكتبا برلمانيا عند باب العامود في الأيام القادمة".

من جهتها افادت دائرة الأوقاف الاسلامية بالقدس المحتلة، إن مئات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات كبيرة، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وذلك بعد أن انتشرت بها قوات معززة من شرطة الاحتلال التي قامت بقمع الفلسطينيين وإبعادهم عن مسار اقتحامات مجموعات المستوطنين.

وقام العديد من المستوطنين بتأدية صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى "باب الرحمة"، تحت حراسة شرطة الاحتلال، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، قبل أن يغادروا ساحات الحرم من جهة باب السلسلة.

ولوحظ أن مجموعات من الحريديم التي تمتنع عن اقتحام الأقصى، شاركت صباح اليوم، في الاقتحامات الجماعية والموحدة لكافة اليهود التي أعلنت عنها "جماعات الهيكل" المزعوم.

وفي ساحات الحرم، واصلت شرطة الاحتلال ملاحقة الفلسطينيين ومنعت من طواقم الصحافة والإعلام الاقتراب من مسار اقتحام المستوطنين وتوثيق جولاتهم الاستفزازية بالأقصى.

كما فرضت شرطة الاحتلال إجراءات مشددة وتضييقات على طواقم العمل التابعة لدائرة الأوقاف ومنعت أفرادها من التحرك والتنقل في ساحات الحرم خلال فترة الاقتحامات.

ورشق شبان مقدسيون حافلات كانت تقل مجموعات من المستوطنين إلى منطقة ساحة البراق، حيث أصيب 5 مستوطنين بجروح بعد استهداف حافلاتهم عندما كانت تسافر في الشارع المؤدي إلى منطقة باب الأسباط.