المجد لكم ايها الصاعدون للسماء...

كتب الدكتور عبدالمهدي القطامين:

المجد لكم ايها الصاعدون الى السماء …المجد لكم ايها القابضون ابواب اقصانا والريح تعول ثم تصرخ جدرانه ما من احد …

احد …احد ….؟ هي يا بلال قصتنا الاولى والاخيرة …احد احد والمسجد الحزين ظل في انتظار عودتنا ثمانون عاما ولم نعد …سرقت مرؤتنا الهة البحار والقت بها في غيابة اليم الذي ما زال كل يوم ينتحب ، لمن يشكو ومازال في الدار بعض من روائح عطره وشذاه

وبعض ذكرى مر بها الحبيب عارجا نحو الاحد …الفرد الصمد ….

يا سيدي الاقصى وقبلة روحنا التي تمتد من اول هزيمة وحتى تكاثر كل هذا الزبد

ها نحن نعجز ان نقول فداك …ان نلم في صباحاتك الندية بعضا من رؤاك وروحك التي احكمت من حولها كل هذي السلاسل والقيود …ها نحن نتجرع صمتنا خيبة خيبة …ونكسة نكسة …وغفلة غفلة ولم تزل ابوابك المتسربلة بليل كله وجع وحيرة تنده … متى يأتي العرب …سؤال لم يزل يجول في باحات طهرك ….عرب عرب …اطلقوا للريح ارجلهم وادمنوا فيها الهرب …

يا سيدي الاقصى ، يا جرحنا المفتوح على المدى ها نحن نشهد كل جرح فيك ونشيح عنك بعيدا كأنما يجتاحنا بعض الطرب …ها نحن في باحاتك العتيقة نرى اثار خطى النبي ثم نغمض العيون كأننا لا نرى فكل خيولنا ماتت وانهكها التعب

وكل خيولنا هزلت وجاعت واكتفينا برصاصة الرحمة نطلقها ونمضي دون رفة من جفن او التياعة من هدب …

سلام عليك اذ تنام على وضوء تقلب ناظريك بأمة اسلمت للغريب مالها وعرضها ونزفها ونفطها وحربها وبعدها وقربها وجرحها ثم هتفت له هيت لك ….

يا ايها البعيد والقريب يا ايها المسكون في جراحنا ولهونا وحرنا وقرنا لا ترتجي لا ترتجي يا صاحبي منا احد …نحن بعض ما تبقى من خيانة التاريخ …نحن كلنا ابو لهب

لم نزل من الف عام تستباح ديارنا في كل عام مرتين …صامتون نحن يا صديقي الاثير ….صامتون غائبون عائبون …يا سيدي يا درة المساجد …يا درب من مروا الى السماء ارجوك ان ترفق بنا … فوحدك العزيز وكلنا اماء ….يا ارض يا سماء دثرينا كي لا يرى الاطفال اننا هباء …

واننا من الف عام ندمن البكاء …

سلام عليك يا سيدي المقاتل المدافع المنافح يا ايها المقدسي الذي لم تسلم المفتاح وقد وضعته في الصدر جنب القلب واقسمت ان الروح دونه وان المال دونه وانك الذي لا يعرف النفاق ولو قيل لك ان النفاق سياسة تركته لهم لمن تاجروا وسمسروا واصلحوا واخنعوا وظنوا انهم يكتبون صفحة جديدة عنوانها المهادنة ….اترى حين افقأ عينيك ..هل ترى …انها اشياء لا تشترى

اعين الغريب كعين اخيك ؟ …

كاتب اردني