فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.
"يديعوت أحرونوت":
- على ثلاث جبهات لمنع التصعيد
- أكثر من 400 معتقل في الأقصى
- الاغلاق لن يمدد
- تمييز ضد المسلمين والمسيحيين في الامتحانات العملية للسياقة
"معاريف":
- تسهيلات مقابل التهدئة
- مواجهات عنيفة في الأقصى واعتقال أكثر من 500 فلسطيني
- الوضع ما زال متوترا ومواصلة الاستعدادات الأمنية
- من بين المعتقلين 65 قاصرا تم إطلاق سراحهم ولكنهم أبعدوا عن الأقصى لمدة 15 يوما
-الدول العربية والمنظمات الإسلامية تدين اقتحام الأقصى وأوروبا تلتزم الحياد وتدعو للحفاظ على الواقع التاريخي في القدس
- وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من أحداث القدس والعنف المفرط في الضفة
"هآرتس":
- الشرطة أعادت الهدوء إلى الحرم القدسي ولكن هناك شكوك لاستمرار هذا الهدوء
- جاكي خوري يكتب: المواجهات أوصلت الجميع إلى الحافة لكن احتمالية الاشتعال من جديد ما زالت قائمة
- روسيا: إسرائيل تستغل أزمة أوكرانيا لتحول صرف الأنظار عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
- جدعون ليفي: إسرائيل تقتل 17 فلسطينيا خلال 15 يوما ولا يسمونه إرهابا