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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 17 أبريل 2022 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.

"يديعوت أحرونوت":  

- على ثلاث جبهات لمنع التصعيد  

- أكثر من 400 معتقل في الأقصى

- الاغلاق لن يمدد  

- تمييز ضد المسلمين والمسيحيين في الامتحانات العملية للسياقة 

"معاريف":  

- تسهيلات مقابل التهدئة  

- مواجهات عنيفة في الأقصى واعتقال أكثر من 500 فلسطيني  

- الوضع ما زال متوترا ومواصلة الاستعدادات الأمنية  

- من بين المعتقلين 65 قاصرا تم إطلاق سراحهم ولكنهم أبعدوا عن الأقصى لمدة 15 يوما  

-الدول العربية والمنظمات الإسلامية تدين اقتحام الأقصى وأوروبا تلتزم الحياد وتدعو للحفاظ على الواقع التاريخي في القدس  

- وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من أحداث القدس والعنف المفرط في الضفة  

"هآرتس":  

- الشرطة أعادت الهدوء إلى الحرم القدسي ولكن هناك شكوك لاستمرار هذا الهدوء  

- جاكي خوري يكتب: المواجهات أوصلت الجميع إلى الحافة لكن احتمالية الاشتعال من جديد ما زالت قائمة  

- روسيا: إسرائيل تستغل أزمة أوكرانيا لتحول صرف الأنظار عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني  

- جدعون ليفي: إسرائيل تقتل 17 فلسطينيا خلال 15 يوما ولا يسمونه إرهابا

#الصحف الإسرائيلية

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