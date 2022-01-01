رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.

"يديعوت أحرونوت":

- على ثلاث جبهات لمنع التصعيد

- أكثر من 400 معتقل في الأقصى

- الاغلاق لن يمدد

- تمييز ضد المسلمين والمسيحيين في الامتحانات العملية للسياقة

"معاريف":

- تسهيلات مقابل التهدئة

- مواجهات عنيفة في الأقصى واعتقال أكثر من 500 فلسطيني

- الوضع ما زال متوترا ومواصلة الاستعدادات الأمنية

- من بين المعتقلين 65 قاصرا تم إطلاق سراحهم ولكنهم أبعدوا عن الأقصى لمدة 15 يوما

-الدول العربية والمنظمات الإسلامية تدين اقتحام الأقصى وأوروبا تلتزم الحياد وتدعو للحفاظ على الواقع التاريخي في القدس

- وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من أحداث القدس والعنف المفرط في الضفة

"هآرتس":

- الشرطة أعادت الهدوء إلى الحرم القدسي ولكن هناك شكوك لاستمرار هذا الهدوء

- جاكي خوري يكتب: المواجهات أوصلت الجميع إلى الحافة لكن احتمالية الاشتعال من جديد ما زالت قائمة

- روسيا: إسرائيل تستغل أزمة أوكرانيا لتحول صرف الأنظار عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

- جدعون ليفي: إسرائيل تقتل 17 فلسطينيا خلال 15 يوما ولا يسمونه إرهابا