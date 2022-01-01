  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الديمقراطية : اقتحام الاقصى وتدنيسه لعب بالنار

الأحد 17 أبريل 2022 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الديمقراطية : اقتحام الاقصى وتدنيسه لعب بالنار



غزة/ سما /

قالت الجبهة الديمقراطية ان السماح باقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى وتدنيسه، ومنع الفلسطينيين من الوصول لـ"الأقصى" واعتقالهم وإطلاق النار صوبهم والاعتداء على النساء وكبار السن والشبان، لعب بالنار واستفزاز لمشاعر الشعب الفلسطيني والكرامة الوطنية.

وأكدت ان حكومة بينيت تعتمد سياسة عدوانية متدحرجة ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه وقدسه وحقوقه وكرامته الوطنية، ستشعل الحرائق في فلسطين وخارجها، وهي من تتحمل المسؤولية الكاملة عن تلك الحرائق.

وأضافت:" شعبنا الفلسطيني لن يسمح لاستمرار هذه السياسة العدوانية، والتي ستشعل حتماً ثورة البركان الفلسطيني ولهيب الانتفاضة في فلسطين والتي ستمتد تداعياتها إلى خارج فلسطين".

وقالت ان شعبنا الفلسطيني بقواه السياسية والمجتمعية حسم خياراته أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة، وأن العدوان ومشاريع الاحتلال والاستيطان لا يمكن وقفهما أو التصدي لهما إلا بالمقاومة بكل أشكالها وأساليبها.

الأكثر قراءة اليوم

صور: موقع عبري ينشر وثائق تم الاستيلاء عليها من مقرات السلطة خلال "السور الواقي"

إعلام إسرائيلي يعلق على بيان وزارة الخارجية الروسية شديد اللهجة بحق "إسرائيل"

يديعوت تكشف تفاصيل "صادمة" عن عملية الطعن في حيفا

كاتب إسرائيلي: هذا هو الحل الحقيقي لمنع حدوث أي عمليات فدائية

هآرتس: الإسرائيليون غير مستعدين للتضحية بأنفسهم من أجل ذبح قرابين في الأقصى

فيديو: ضبط مستوطن حاول الدخول للمسجد الأقصى متنكرا بزي إسلامي

"أونروا" تحدد موعد بدء إجازة الفصل الدراسي الثاني وعيد الفطر

الأخبار الرئيسية

الجهاد الإسلامي: لن نتخلى عن واجباتنا لحماية الأقصى والاعتداءات تدفع نحو المواجهة الشاملة

اقصى

مواجهات واصابات.. قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى لتأمين اقتحام المستوطنين

520217185321772

مصادر تكشف تفاصيل المحادثات الأخيرة بين حماس والجهاد والوسطاء بشأن التصعيد في غزة

9fa2a2eb-abbf-477a-86f2-773087403163

حماس توجه رسائل شديدة اللهجة لـ"اسرائيل": المعركة لن تكون على جبهة غزة والضفة فقط

مشعل: قطر لم تخذلنا يوماً وغزة لا تريد التصعيد لكن لها مسؤولياتها

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم