رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الأحد، مواصلة رئيس دولة فلسطين محمود عباس التحرك على الصعيد الدولي لوقف التصعيد الإسرائيلي، وتأكيد الرئاسة أن القدس ومقدساتها خيار استراتيجي وتشكل فرصة وطنية للجميع.

كما أبرزت الصحف الثلاث خبر وقوع إصابات في محيط جامعة أبو ديس، واعتداء الاحتلال بالضرب على شاب بالخليل، وإصابة آخر واعتقاله جنوب طولكرم.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- مواجهات وإصابات في محيط جامعة أبو ديس والاحتلال يعتدي بالضرب على شاب بالخليل ويصيب آخر ويعتقله جنوب طولكرم

- الرئيس يراسل ويهاتف الأشقاء والأصدقاء لوقف التصعيد الإسرائيلي

- "فتح" في الذكرى الـ34 لاغتيال "أبو جهاد": ماضون على درب القادة المؤسسين حتى التحرير والعودة

- واشنطن قلقة بشدة وتدعو إلى "ضبط النفس" في القدس..!!

- أبو ردينة: القدس ومقدساتها خيار استراتيجي وتشكل فرصة وطنية للجميع

- السيسي يؤكد موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية

- تونس: استباحة المقدسات تعكس إمعان الاحتلال في عنصريته وسياساته التمييزية

- تواصل التنديد الدولي والعربي بالاعتداءات بحق الأقصى ودعوات لوقف تمرد الاحتلال على الشرعية الدولية

- المغرب يدين اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

- جماهير شعبنا في مخيم شاتيلا تحيي ذكرى استشهاد القائد أبو جهاد

- الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي تحتفل بـ"سبت النور"

- أنسطاس يدعو "اليونسكو" إلى الضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق شعبنا

- أجواء خماسينية وكتلة هوائية حارة وجافة اليوم

"الأيام":

- اندلاع مواجهات رفضاً لاقتحام المسجد الأقصى وإصابة العشرات خلال قمع الاحتلال للتظاهرات

- شرطة الاحتلال حطمت شبابيك قيمة بالمصلى القبلي

- اعتقال شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب رام الله

- الاحتلال يقرر عدم تمديد الإغلاق المفروض على الضفة

- الرئيس يبعث برسائل ويجري اتصالات لوقف التصعيد الإسرائيلي

- أبو ردينة: القدس ومقدساتها خيار إستراتيجي وتشكل فرصة وطنية للجميع

- الاحتلال يـواصـل اعتقال عشرات المقدسيين ويبعد آخرين عن الأقصى

- مدير المقاصد لـ" الأيـام": الكثير من إصابات اقتحام الأقصى كانت بالجزء العلوي من الجسد

- جماعات يهودية تدعو لاقتحامات جماعية للأقصى بـدءا مـن الـيـوم وحتى الخميس

- رباح: اجتماع القيادة سيناقش اليوم تطبيق قرارات "المركزي"

- لقطة من أحداث الأقصى: مواطن يستلقي ويصور شرطيا يطلق الرصاص باتجاه المواطنين

- باب العامود عيون الشبان المقدسيين.. "ملاذنا الوحيد"

- الناصرة: مواجهات واعتقالات تنديداً بالعدوان على الأقصى

- نقابة التمريض: إضراب شامل في المرافق الصحية الحكومية اليوم

- روسيا تقصف مصنعاً عسكرياً في كييف وتعلن طرد القوات الأوكرانية من قلب ماريوبول

"القدس":

- الكنائس الغربية تحتفل اليوم بعيد الفصح المجيد

- إصابات في اعتداءات ومواجهات بالضفة

- غانتس: لا إغلاق جديدا على الأراضي الفلسطينية

- الطيبي: قناصة الاحتلال استهدفوا رؤوس المصلين للقتل أو الإعاقة

- إحياء يوم الأسير بفعاليات مختلفة

- مئات الأردنيين يعتصمون قرب سفارة الاحتلال

- كييف تتعرض لهجوم روسي جديد

- "فتح" في ذكرى اغتيال "أبو جهاد": ماضون على درب القادة المؤسسين حتى التحرير والعودة