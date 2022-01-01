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أول تعقليق من حماس على احداث المسجد الأقصى اليوم ..

الأحد 17 أبريل 2022 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعقليق من حماس على احداث المسجد الأقصى اليوم ..



غزة/ سما /

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس صباح اليوم الأحد، الاقتحامات التي يجريها قطعان المستوطنين منذ صباح اليوم، إضافة إلى الاعتداءات الإجرامية التي ينفذها جنود الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى المبارك.

وحمّلت الحركة خلال تصريح لها، الاحتلال مسؤولية الاعتداء على المصلين والمعتكفين داخل المسجد الأقصى، فيما سمحت لقطعان المستوطنين بتدنيس باحاته.

وأضافت الحركة: " نحمّل الاحتلال تداعيات السماح للمستوطنين باقتحام وتدنيس باحات الأقصى، وهو الذي يشكّل استفزازاُ لمشاعر الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين كافة"

وأوضحت أنَّ استمرار الاعتداء على المعتكفين والمصلين، وعلى قدسية الزمان والمكان، سيرتدّ على الاحتلال ومستوطنيه؛ فشعبنا سيقف في وجه الاحتلال وجرائمه بقوّة في كل الساحات، وسيبقى قابضاً على زناد الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، وسيُفشل مخططات الاحتلال الخبيثة بكل السبل ومهما كلّف الثمن.

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