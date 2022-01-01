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أجواء خماسينية حارة اليوم وغدًا

الأحد 17 أبريل 2022 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أجواء خماسينية حارة اليوم وغدًا



رام الله / سما /

 منخفض جوي خماسيني وكتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على البلاد لذا يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة وجافاً ومغبرا احيانا حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً ودافئاً في مختلف المناطق ، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين، يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة وجافاً ومغبرا أحيانا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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