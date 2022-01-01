مواجهات واصابات.. قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى لتأمين اقتحام المستوطنين

القدس المحتلة / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم الأحد المسجد الأقصى بأعداد كبيرة، لتأمين اقتحامات المستوطنين للمسجد.

وقال شهود عيان ان قوات الاحتلال تحاول إفراغ المسجد الاقصى من المرابطين والمرابطات تمهيدا لاقتحام المستوطنين، لافتا ان اكثر من 500 جنديا اقتحموا المسجد وانتشروا في باحاته.

ولفت ان قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والصوت نحو المرابطين والمرابطات في الاقصى، في محاولة لطردهم.

وافاد الهلال الاحمر في القدس ان الطواقم الطبية تعاملت مع 9 اصابات جراء المواجهات الدائرة بمنطقة باب الاسباط احد ابواب المسجد الاقصى، حيث جرى نقل 3 منها للمستشفى، وان قوات الاحتلال منعت الطواقم من الدخول للمسجد الاقصى.

ومن المتوقع ان يشهد اليوم الأحد اقتحامات متتالية للمستوطنين للمسجد الاقصى، في ظل تحذيرات ودعوات فلسطينية للاحتشاد والاعتكاف لمنعها والتصدي لها.

وعرقلت قوات الاحتلال فجر اليوم دخول المصلين الى المسجد الأقصى لآداء صلاة الفجر، واعتدت على العشرات بالضرب والدفع .

وانتشرت شرطة الاحتلال على أبواب الأقصى والقدس القديمة، بالتزامن مع توافد المصلين لآداء صلاة الفجر، ولعدة دقائق منعت الشبان الدخول الى الأقصى، ثم سمحت لهم بذلك بشرط "ترك هوياتهم على أبواب المسجد".

واعتدت القوات بالضرب والدفع على الشبان عند باب الاسباط وحطة، ولاحقتهم حتى أخرجتهم من محيط أبواب الأقصى، كما أطلقت الأعيرة المطاطية.

وقال الهلال الأحمر أن طواقمه تعاملت مع إصابتين، إحدها بالمطاط وأخرى بالضرب في منطة باب الاسباط.

وداخل الأقصى، تعالت أصوات التكبيرات والهتافات فور انتهاء صلاة الفجر.

ويأتي ذلك مع أول أيام الاقتحامات للأقصى في "عيد الفصح اليهودي"، حيث دعت جماعات الهيكل المزعوم لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد خلال فترة الاقتحامات.