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المقاومة تطلق رشقات صاروخية تجاه بحر غزة

الأحد 17 أبريل 2022 05:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المقاومة تطلق رشقات صاروخية تجاه بحر غزة



غزة/سما/

أطلقت المقاومة الفلسطينية، فجر اليوم الأحد، رشقات من الصواريخ باتجاه بحر غزة.

وأفادت مصادر صحفية  أن نحو 20 صاروخًا أطلق صوب البحر، وذلك في إطار معركة الإعداد، وتطوير الوسائل القتالية والصاروخية للمقاومة.

ويتزامن إطلاق الصواريخ التجريبية اليوم مع تفجر الأحداث بالمسجد الأقصى المبارك والضفة الغربية المحتلة منذ بداية شهر رمضان المبارك.


وفي ذات السياق، ذكرت القناة 12 العبرية الليلة الماضية، بأن الاعتقاد السائد لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن حركة حماس كانت قريبة من القيام بهجوم صاروخي يوم امس بسبب الاحداث في الاقصى.

#غزة #صواريخ

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