الاحتلال يفرج عن عدد كبير من المعتقلين بالأقصى

القدس المحتلة/سما/

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عن عدد كبير من الشبان الذين اعتقلوا في الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى يوم الجمعة.

وبحسب مصادر مقدسية، فإن الإفراجات شملت قرارات بالإبعاد عن الأقصى لعدد منهم، فيما أفرج عن آخرين بدفع كفالات مالية.

وكانت قوات الاحتلال، أقدمت قبيل منتصف الليل، على قمع أهالي الشبان المعتقلين خلال تواجدهم أمام محكمة الاحتلال بالمسكوبية.

ونقلت قوات الاحتلال المعتقلين للمحكمة بهدف النظر في تمديد اعتقالهم أو الإفراج عنهم.

وتجمع أهالي الشبان للمطالبة بالإفراج عنهم.