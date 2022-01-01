  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يفرج عن عدد كبير من المعتقلين بالأقصى

الأحد 17 أبريل 2022 04:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن عدد كبير من المعتقلين بالأقصى



القدس المحتلة/سما/

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عن عدد كبير من الشبان الذين اعتقلوا في الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى يوم الجمعة.

وبحسب مصادر مقدسية، فإن الإفراجات شملت قرارات بالإبعاد عن الأقصى لعدد منهم، فيما أفرج عن آخرين بدفع كفالات مالية.

وكانت قوات الاحتلال، أقدمت قبيل منتصف الليل، على قمع أهالي الشبان المعتقلين خلال تواجدهم أمام محكمة الاحتلال بالمسكوبية.

ونقلت قوات الاحتلال المعتقلين للمحكمة بهدف النظر في تمديد اعتقالهم أو الإفراج عنهم.

وتجمع أهالي الشبان للمطالبة بالإفراج عنهم.

#الاحتلال الاسرائيلي #المسجد الاقصى

الأكثر قراءة اليوم

صور: موقع عبري ينشر وثائق تم الاستيلاء عليها من مقرات السلطة خلال "السور الواقي"

إسرائيل: سنغير عوالم الهجوم بـ”منظومة ليزر جوي” تستخدم ضد غزة أولاً

بتُهمة “الخيانة العُظمى”.. محمد بن سلمان يعتقل 9 قضاة بارزين من المُوالين له ومن أماكن عملهم

إعلام إسرائيلي يعلق على بيان وزارة الخارجية الروسية شديد اللهجة بحق "إسرائيل"

يديعوت تكشف تفاصيل "صادمة" عن عملية الطعن في حيفا

كاتب إسرائيلي: هذا هو الحل الحقيقي لمنع حدوث أي عمليات فدائية

هآرتس: الإسرائيليون غير مستعدين للتضحية بأنفسهم من أجل ذبح قرابين في الأقصى

الأخبار الرئيسية

9fa2a2eb-abbf-477a-86f2-773087403163

حماس توجه رسائل شديدة اللهجة لـ"اسرائيل": المعركة لن تكون على جبهة غزة والضفة فقط

مشعل: قطر لم تخذلنا يوماً وغزة لا تريد التصعيد لكن لها مسؤولياتها

22265647-3e7e-4e3f-8b1c-a95f5bc21b84

إعلام إسرائيلي يعلق على بيان وزارة الخارجية الروسية شديد اللهجة بحق "إسرائيل"

8c60737018e877c2eec991329be70c9c

صور: موقع عبري ينشر وثائق تم الاستيلاء عليها من مقرات السلطة خلال "السور الواقي"

غانتس يقرر عدم فرض أي إغلاق على الضفة خلال عيد "الفصح اليهودي"

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم