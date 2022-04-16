الناصرة: مواجهات واعتقالات تنديدا بالعدوان على الأقصى (صور وفيديو)

الناصرة/سما/

نشبت مواجهات بين شبان وعناصر شرطة الاحتلال الاسرائيلي في مدينة الناصرة مساء اليوم، السبت، تنديدا بعدوان قوات الأمن الإسرائيلية على المسجد الأقصى، فجر أمس الجمعة. واعتقلت الشرطة 12 شخص بينهم صحافية خلال توجههم إلى مكان الوقفة الاحتجاجية، وجرى اقتيادهم للتحقيق.

وانتشرت قوات معززة من الشرطة في مكان الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها الحراك النصراوي الفلسطيني ونشطاء مستقلون، بنية قمع المتظاهرين ومنع وصولهم إلى المكان.

وأدان مركز "إعلام" اعتقال الصحافية، نجاة حمودة، التي تعمل في الصحافة ووصلت إلى تغطية الحدث، وجرى توقيفها لأسباب واهية، ما يؤكد المساعي إلى طمس الأحداث والتضليل الإعلامي؛ حسب ما ورد في بيان.







وفي سياق الاحتجاجات في مناطق الـ48، اعتقلت الشرطة 7 شبان بينهم 3 قاصرين بعد الاعتداء عليهم في أم الفحم، عقب وقفة احتجاجية تنديدا بالعدوان على الأقصى.

إلى ذلك، دعت لجان شعبية وحراكات في مناطق الـ48 إلى التظاهر دفاعا عن المسجد الأقصى.

ومما يذكر أن أكثر من 150 شخصا أصيبوا، فيما اعتقل أكثر من 400 شخص إثر اقتحام قوات الأمن الإسرائيلية للمسجد الأقصى والمواجهات التي استمرت لساعات فجر الجمعة.

























