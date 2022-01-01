الهندي: "تل أبيب" أيقنت أن التطبيع لن يحميها

دمشق/سما/

أكد رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي الدكتور محمد الهندي، مساء اليوم السبت، أن أهلنا من الداخل المحتل و القدس والضفة الذين زحفوا للمسجد الأقصى هم من أفشلوا مخطط المستوطنين المتطرفين لذبح القرابين

وأوضح الدكتور الهندي، أن هذه معركة مفتوحة والشعب الفلسطيني سيقدم كل تضحية لحماية القدس والأقصى.

وشدد على أن "إسرائيل" هي من تعتدي و تمنع المصلين في المسجد الأقصى و ما يحدث جريمة يتحمل الاحتلال كامل المسؤلية عنها.

وقال د. الهندي :"غزة هي قاعدة للمقاومة الفلسطينية و"تل أبيب" هي من تتحمل مسؤولية كل الجرائم".

وأضاف :"يجب أن نبقى حذرين فعدونا مخادع ولنا تجارب سابقة ففي ٢٠١٩، وفي عهد نتنياهو اقتُحم الاقصى في عيد الأضحى المبارك".

وتابع الهندي :"الأنظمة العربية المطبعة مع "إسرائيل" وتكيل العداء للفلسطينيين يتوهمون أنها ستشكل لهم حماية لكنهم يتعلقون بأوهام وستتخلى عنهم كما تخلت أمريكا عن حلفائها".

وأشار إلى أن بعض الأنظمة العربية تخلت عن فلسطين والبعض الآخر يعمل وسيطاً وهناك طرف ثالث أصبح عدواً للقضية، لافتاً ان الشعب الفلسطيني كشف نفاق الأنظمة التي ترسل التهنئة لـ"إسرائيل" وهي تجتاح الأقصى.

وبيّن الهندي أن "تل أبيب" أيقنت أن التطبيع لن يحميها وترى نفسها في مشكلة مع استمرار العمليات الفدائية.

وأفصح عن أن هناك لقاءات متواصلة بين اطراف محور المقاومة لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني في هذه المعركة المفتوحة، موضحاً أن كل من يقف مع محور القدس سينتصر وكل من يتخلف عنه سيلقى الهزيمة.